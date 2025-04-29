В Греции женщина подала на развод, потому что ChatGPT «наворожил» ей измену мужа

Гадание через ИИ: ChatGPT «прочитал» измену на кофейной гуще и стал причиной развода.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Греции женщина подала на развод после «предсказания» ChatGPT о неверности мужа.

Супруги, которые прожили вместе 12 лет и воспитывали двоих детей, разорвали брак после того, как женщина попросила ChatGPT «прочитать» узоры на кофейной гуще — по аналогии с традиционным гаданием.

По сообщениям СМИ, женщина обратилась к искусственному интеллекту для шуточного «гадания». Однако ответ оказался серьёзным: система описала молодую женщину с инициалом «E» и утверждала, что муж испытывает к ней сильные чувства и вскоре вступит с ней в отношения.

Прочитав этот ответ, женщина выгнала мужа из дома и подала на развод. Сам мужчина, по его словам, до сих пор находится в состоянии шока и не понимает, как всё могло так обернуться.

В комментарии для греческого телеканала ANT1 мужчина рассказал, что его жена часто увлекалась различными трендами. По его словам, сначала они оба в шутку согласились сфотографировать свои чашки и «дать ChatGPT их прочитать».

Он отметил, что анализ ИИ обвинил его в романтическом интересе к молодой женщине с буквой «E», тогда как «предсказание» для его жены намекало на измену и угрозу для семьи.

«Я надеялся, что со временем она успокоится, но ситуация только ухудшилась. Мои опасения за её психическое состояние подтвердились, когда я получил звонок от адвоката о её намерении развестись по взаимному согласию. Когда я отказался, через три дня мне пришли официальные документы о судебном иске», — рассказал мужчина.

Он также вспомнил, что это был не первый случай её доверия сомнительным практикам: ранее жена в течение года верила предсказаниям астролога.

Эта история вызвала активное обсуждение в Греции и подняла вопросы об этических и юридических последствиях влияния искусственного интеллекта на личную жизнь.

По слухам, греческие гадалки и специалисты по чтению кофейной гущи даже рассматривают возможность забастовки, требуя от государства защиты своих профессий от конкуренции со стороны ИИ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.