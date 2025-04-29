Переговоры о завершении войны в Украине в самом разгаре — вице-президент США Венс

Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры США с Украиной и РФ находятся в разгаре: говорит, что иногда есть разочарование как в россиянах, так и в украинцах.

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры о завершении войны в Украине сейчас находятся в самой активной фазе.

«Иногда приходится оказывать давление, иногда проявлять большую дружелюбность, иногда обещать награды, а иногда — наказания, поскольку это грязная рутинная работа, но именно для этого американский народ избрал администрацию Трампа», — подчеркнул Вэнс в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка.

По его словам, в процессе переговоров иногда возникает разочарование как в россиянах, так и в украинцах. Периодически бывают моменты, когда хочется сдаться в попытках вести переговоры, но, по его словам, президент США Дональд Трамп «не позволяет этого сделать».

«Знаете, такова природа переговоров: вы ходите туда-сюда. И иногда уже хочется развести руками, но президент Трамп не позволяет нам этого делать. Он постоянно заставляет нас возвращаться за стол переговоров, постоянно искать решение проблемы, сближать стороны. И именно на этой стадии сейчас находятся переговоры», — отметил вице-президент.

Вэнс также отметил, что Украина и Россия имеют разные взгляды на условия мира.

«То, что нужно одной стороне, отличается от того, что нужно другой. И задача дипломатии — попытаться объединить эти две стороны. Чарли, я не знаю на 100%, что у нас получится. Однако я считаю, что мы прилагаем очень большие усилия. Сегодня я чувствую себя более оптимистично, чем две недели назад, а две недели назад мы были оптимистичнее, чем два месяца назад», — резюмировал он.

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