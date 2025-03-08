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В Киево-Печерской лавре обрушился крест — пришлось вызывать спасателей, фото

17:26, 8 марта 2025
Спасатели с помощью подъемника опустили крест на землю.
В Киево-Печерской лавре обрушился крест — пришлось вызывать спасателей, фото
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В субботу, 8 марта, в одном из храмов Киево-Печерской лавры обрушился крест. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Отмечается, что в Лаврском переулке на куполе одного из храмов частично обрушился крест.

В ГСЧС заявили, что для безопасного демонтажа конструкции спасатели использовали автоколенчатый подъемник.

«Они поднялись к кресту, аккуратно срезали провод и безопасно опустили его на землю», — заявили спасатели.

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Киев Киево-Печерская лавра

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