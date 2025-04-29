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Сотрудник центра обеспечения Минобороны за деньги организовывал уклонистам «непригодность» к военной службе, видео

12:20, 29 апреля 2025
«Услуга» снятия с воинского учета стоила 12–16 тысяч долларов.
Сотрудник центра обеспечения Минобороны за деньги организовывал уклонистам «непригодность» к военной службе, видео
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении сотруднику Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба ВСУ, который за деньги организовывал оформление «непригодности» мужчин к военной службе. Об этом информирует официальный сайт Бюро.

В феврале этого года должностное лицо привлекло к незаконной деятельности двух жителей Одесской области. Они искали желающих уклониться от военной службы и предлагали им за 12–16 тысяч долларов США сняться с воинского учета.

Если человек уже находился в розыске за уклонение от мобилизации, ему также обещали «решить» и этот вопрос.

Организатор схемы уверял потенциальных клиентов, что имеет связи в одном из районных ТЦК Одесской области, где должны были подделывать данные для освобождения военнообязанных от службы.

По предварительным данным, схемой воспользовались 10 мужчин, часть из которых уже установлена.

ГБР отмечает, что сотрудника Минобороны со сообщниками правоохранители задержали во время получения второй части неправомерной выгоды от одного из уклонистов в сумме 6 тысяч долларов США.

На данный момент военнослужащему и его сообщникам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения другим лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении сотрудника Центра от должности. Ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также ГБР проверяет причастность к схеме должностных лиц ТЦК и устанавливает полный круг лиц, которые успели воспользоваться «услугой».

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взятка ГБР Минобороны

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