В Брюсселе отменили все вылеты из аэропорта из-за общенациональной забастовки

Из-за общенациональной забастовки профсоюзов сорваны полеты для 66 тысяч пассажиров.

Фото: bloomberg

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Во вторник, 29 апреля, в аэропорту бельгийской столицы Брюсселя отменили все вылеты из-за общенациональной забастовки профсоюзов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В администрации аэропорта отметили, что забастовка может повлиять не только на вылет, но и на часть прибытий - некоторые рейсы, прибывающие в Брюссель, также могут быть отменены. Кроме того, возможны перебои в работе общественного транспорта по всей стране.

Забастовка является продолжением ряда протестных акций, организованных профсоюзами. Это уже третья всеобщая забастовка в Бельгии за последние два месяца. Причины забастовки не уточняются, но обычно такие меры связаны с требованиями улучшения условий труда или повышения заработной платы.

По информации бельгийского вещателя VRT, еще до начала протеста прогнозировалось, что около 30% рейсов во вторник могут быть отменены. Однако фактически в аэропорту Брюсселя были полностью прекращены все вылеты.

На 29 апреля в брюссельском аэропорту было запланировано 470 рейсов. Ожидалось, что ими воспользуются 66 тысяч пассажиров. Накануне, в понедельник, авиакомпании начали активно контактировать с пассажирами, чтобы сообщить им об изменениях в расписании и найти альтернативные варианты перелетов.

Кроме главного аэропорта, забастовка также затронула другой аэропорт бельгийской столицы - Шарлеруа, который обслуживает преимущественно лоукост-перевозчиков.

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