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Высший совет правосудия объявил новый конкурс на должности дисциплинарных инспекторов

12:05, 29 апреля 2025
Планируется заполнить четыре вакантных должности в составе Службы дисциплинарных инспекторов.
Высший совет правосудия объявил новый конкурс на должности дисциплинарных инспекторов
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Высший совет правосудия 29 апреля 2025 года объявил конкурс на четыре вакантных должности дисциплинарных инспекторов.

Напомним, что Служба дисциплинарных инспекторов (СДИ) в составе Высшего совета правосудия начала свою деятельность 23 декабря 2024 года в составе руководителя СДИ, заместителя руководителя и двадцати инспекторов.

Вместе с тем, согласно штатному расписанию, в составе СДИ должно быть 24 дисциплинарных инспектора.

Конкурс на должности дисциплинарных инспекторов, который проходил в 2023-2024 годах, оказался удачным лишь частично. Хотя конкурсная Комиссия и определила 24 победителя конкурса, однако трое из них в дальнейшем отказались от рассмотрения их кандидатур, а еще один победитель конкурса уволился сразу же после назначения на должность дисциплинарного инспектора.

Кроме того, как сообщила 25 апреля член ВСП Ольга Попикова, которая также является заместителем председателя конкурсной комиссии по отбору дисциплинарных инспекторов, уже известно, что два дисциплинарных инспектора - женщины, в ближайшее время уйдут в декретный отпуск.

Следовательно, в составе СДИ останутся всего 18 инспекторов.

"В деятельности Службы дисциплинарных инспекторов может сложиться критическая кадровая ситуация", - отметила Ольга Попикова.

Конкурс на должности дисциплинарных инспекторов проходит с участием конкурсной комиссии, в состав которой входят три иностранных эксперта в сфере права и три члена Высшего совета правосудия. «Контрольный голос» при голосовании за те или иные кандидатуры принадлежит иностранным экспертам.

Конкурс, кроме финального собеседования с конкурсной комиссией, включает также ряд тестирований, в том числе и тестирование на уровень когнитивных способностей.

Автор Вячеслав Хрипун

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ВСП Служба дисциплинарных инспекторов

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