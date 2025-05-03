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Вища рада правосуддя оголосила новий конкурс на посади дисциплінарних інспекторів

08:30, 3 травня 2025
Планується заповнити чотири вакантні посади у складі Служби дисциплінарних інспекторів.
Вища рада правосуддя оголосила новий конкурс на посади дисциплінарних інспекторів
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Вища рада правосуддя 29 квітня 2025 року оголосила конкурс на чотири вакантні посади дисциплінарних інспекторів.

Нагадаємо, що Служба дисциплінарних інспекторів (СДІ) у складі Вищої ради правосуддя розпочала свою діяльність 23 грудня 2024 року у складі керівника СДІ, заступника керівника та двадцяти інспекторів.

Разом з тим, відповідно до штатного розпису, у складі СДІ має бути 24 дисциплінарних інспектора.

Конкурс на посади дисциплінарних інспекторів, який тривав у 2023-2024 роках, виявився вдалим лише частково. Хоча конкурсна Комісія і визначила 24 переможців конкурсу, однак троє з них у подальшому відмовилися від розгляду їх кандидатур, а ще один переможець конкурсу звільнився одразу ж після призначення на посаду дисциплінарного інспектора.

Крім того, як повідомила 25 квітня член ВРП Ольга Попікова, яка також є заступником голови конкурсної комісії з добору дисциплінарних інспекторів, наразі відомо, що два дисциплінарних інспектори – жінки, найближчим часом йдуть у декретну відпустку.

Відтак, у складі СДІ залишаться лише 18 інспекторів.

«В діяльності Служби дисциплінарних інспекторів може скластися критична кадрова ситуація», - зазначила Ольга Попікова.

Конкурс на посади дисциплінарних інспекторів відбувається за участю конкурсної комісії, до складу якої входять три іноземних експерта у сфері права та три члена Вищої ради правосуддя. «Контрольний голос» при голосуванні за ті чи інші кандидатури  належить іноземним експертам.

Конкурс, окрім фінальної співбесіди з конкурсною комісією, включає також низку тестувань, зокрема й тестування на рівень когнітивних здібностей.

Автор В’ячеслав Хрипун

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ВРП Служба дисциплінарних інспекторів

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