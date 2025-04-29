Военнослужащим разъяснили, как оформить завещание и доверенность без нотариуса

Министерство юстиции Украины объяснило, как военным оформить завещание и доверенность без участия нотариуса.
Кто может удостоверить завещание или доверенность?
Согласно статьям 245 и 1252 Гражданского кодекса Украины, в местах дислокации воинских частей, где отсутствует нотариус или орган, совершающий нотариальные действия, завещания и доверенности военнослужащего, работника, члена его семьи или члена семьи военнослужащего могут быть удостоверены командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений или заведений. Такие документы приравниваются к нотариально удостоверенным.
На что обязательно обратить внимание:
Конфиденциальность — место удостоверения должно обеспечивать соблюдение нотариальной тайны (статья 8 Закона «О нотариате»).
Идентификация личности — должностное лицо должно установить личность обратившегося, проверить его гражданскую дееспособность и действительность намерений.
Текст документа — должен быть четким, понятным, с указанием дат словами.
Запрет конфликта интересов — должностные лица не могут удостоверять документы на себя, своих родственников или от их имени.
Удостоверение завещания — ключевые условия:
– Свидетели — не менее двух. Они должны присутствовать, слышать текст и лично подписать документ. Свидетелем не может быть наследник, член его семьи, родственник или другое должностное лицо.
– Форма завещания — письменная, с обязательным указанием места, даты составления и места рождения завещателя. Подписывается завещателем лично.
– Если завещатель из-за физического недостатка или болезни не может подписать завещание, за его поручением, в его присутствии и при двух свидетелях, завещание может подписать другое лицо (п. 7 Порядка удостоверения завещаний и доверенностей, приравненных к нотариально удостоверенным, утвержденного постановлением Кабмина Украины от 15 июня 1994 № 419).
– Завещание не может быть составлено через представителя.
– Текст должен исключать двусмысленности.
– Завещание составляется в двух экземплярах: один передается завещателю, другой — направляется для регистрации в Наследственный реестр согласно постановлению КМУ от 28 февраля 2022 года № 164.
Удостоверение доверенности:
– Текст доверенности должен содержать: место и дату составления, полные данные обеих сторон (включая все данные адвоката, если доверенность выдана ему), срок действия.
– Если срок не указан — действует до отмены.
– Доверенность без даты удостоверения считается недействительной.
– Подпись доверителя обязательна в присутствии должностного лица. В случае физических ограничений подпись может поставить другое лицо, данные которого и причина указываются в удостоверительной надписи.
– Один экземпляр остается у доверителя или передается представителю; второй — направляется для регистрации в Едином реестре доверенностей.
Регистрация завещаний/доверенностей, приравненных к нотариальным, в условиях военного времени
Согласно постановлению № 164, установлен особый порядок регистрации документов, удостоверенных командованием военных или правоохранительных органов.
Это касается доверенностей (кроме связанных с недвижимостью, ценными бумагами и корпоративными правами) и завещаний военнослужащих и работников силовых структур, участвующих в защите страны.
После удостоверения командиром или уполномоченным лицом, документы в течение пяти дней передаются в Генштаб ВСУ, Минобороны или другой центральный орган.
Они, в свою очередь, пересылают их в Министерство юстиции или территориальное управление, которое обеспечивает передачу документов государственному или частному нотариусу для обязательной регистрации в Едином реестре доверенностей или Наследственном реестре.
Должностные и служебные лица обязаны соблюдать нотариальную тайну и не разглашать полученную информацию.
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