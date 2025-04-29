Непал меняет правила для покорителей Эвереста: допуск – только для опытных

Правительство Непала планирует разрешать восхождение только тем альпинистам, которые уже покорили вершину более 7000 метров в пределах страны.

Фото: unsplash

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Непал готовит новую волну реформ для желающих покорить Эверест. Как сообщает Reuters, правительство страны планирует утвердить закон, который ограничит доступ к вершине только для опытных альпинистов.

Согласно законопроекту, разрешение на восхождение смогут получить лишь те, кто ранее уже поднимался хотя бы на одну вершину высотой более 7000 метров — и исключительно на территории Непала.

Эти нововведения направлены на снижение рисков, связанных с участием неопытных альпинистов. Власти сталкиваются с критикой из-за перегрузки маршрутов на Эверест, что приводит к опасным очередям в так называемой «зоне смерти», где из-за нехватки кислорода любая ошибка может стать фатальной.

Законопроект нацелен на повышение безопасности, снижение нагрузки на экосистему и контроль количества желающих подняться на вершину. Альпинисты будут обязаны предоставить сертификат о предыдущем восхождении, а также пройти обязательный медосмотр — справка должна быть выдана не позднее, чем за месяц до начала экспедиции.

Кроме того, новые правила предусматривают, что руководитель команды (сардар) и горный гид должны быть исключительно гражданами Непала. Это ограничение уже вызвало критику со стороны международных экспедиционных компаний.

«В таком виде это не имеет никакого смысла. Я бы также включил в список известные 7000-метровые вершины за пределами Непала, такие как Ама-Даблам, Аконкагуа, Денали и другие», — прокомментировал инициативу Лукас Фуртенбах, руководитель австрийской компании Furtenbach Adventures.

Он также выступил против запрета на работу гидов из других стран, подчеркнув: «Квалификация важнее гражданства. Важно, чтобы гиды имели сертификацию IFMGA, независимо от страны происхождения. Мы также приветствуем непальских гидов с IFMGA в Альпах Европы».

Согласно проекту, также будет введен запрет на передачу разрешений другим лицам. В случае отмены экспедиции из-за форс-мажоров (катастроф, войн или других непредсказуемых обстоятельств) стоимость разрешения не возвращается, однако оно остается действительным в течение двух лет.

Кроме того, будущие участники экспедиций должны будут заранее сообщить, если намерены устанавливать рекорды.

Таким образом, Непал стремится не только защитить Эверест от хаотичных восхождений, но и установить четкие стандарты, направленные на повышение безопасности и ответственности всех участников подъема.

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