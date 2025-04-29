Семьи с детьми эвакуируют из Днепропетровской области – перечень населенных пунктов

В четырех селах Днепропетровщины ввели принудительную эвакуацию семей с детьми.

Фото: АрмияInform

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В Днепропетровской области введена обязательная принудительная эвакуация семей с детьми или их законными представителями из четырех сел - Колонна Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка. Об этом сообщила Межевская поселковая территориальная община.

Распоряжение об эвакуации № 7963/0/527-25 подписал начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак 25 апреля 2025 года.

«Эвакуация будет осуществляться транспортными средствами по предварительному согласованию даты и времени выезда с обязательной регистрацией в сборном пункте с-ща Межевая», - говорится в официальном сообщении громады.

Всех, кто подпадает под эвакуацию, просят заранее подготовить необходимые вещи. С собой нужно иметь:

- документы, деньги и банковские карты;

- лекарства, питьевую воду и продукты на несколько дней;

- мобильный телефон и зарядное устройство;

- теплую одежду, обувь и другие необходимые вещи.

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