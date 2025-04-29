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Высший совет правосудия уволил в отставку 7 судей

11:45, 29 апреля 2025
7 судей были уволены в связи с подачей заявлений об отставке.
Высший совет правосудия уволил в отставку 7 судей
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В среду, 29 апреля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим основаниям. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Драникова Сергея Михайловича — с должности судьи Беляевского районного суда Одесской области;

Новикову Тамару Вадимовну — с должности судьи Черкасского окружного административного суда;

Рябчун Елену Викторовну — с должности судьи Луганского апелляционного суда;

Клочка Константина Ивановича — с должности судьи Полтавского окружного административного суда;

Князева Виктора Борисовича — с должности судьи Ковпаковского районного суда города Сумы;

Пушкарчук Валентину Петровну — с должности судьи Луцкого городского районного суда Волынской области;

Минаеву Ольгу Михайловну — с должности судьи Второго апелляционного административного суда.

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