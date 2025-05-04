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Военнослужащие в возрасте 18–25 лет получат право на обучение без отрыва от службы — Кабмин внес законопроект

21:00, 4 мая 2025
Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, призванные на службу или заключившие контракт, смогут обучаться без отрыва от военной службы – правительство зарегистрировало законопроект.
Военнослужащие в возрасте 18–25 лет получат право на обучение без отрыва от службы — Кабмин внес законопроект
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Мужчины до 25 лет, мобилизованные или заключившие контракт на военную службу, могут получить право на обучение без отрыва от службы. Соответствующую возможность предусмотрел Кабмин в законопроекте 13235, касающемся вопросов образования военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, проходящих военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации.

Как указано, законопроект разработан Минобороны «с целью усиления социальных льгот и гарантий» и «правового урегулирования вопросов повышения мотивационных факторов привлечения к военной службе граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет».

Предусмотрены изменения в законы о высшем образовании, об образовании и о профессиональном предвысшем образовании, а именно:

• закрепление гарантии права на обучение для военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, проходящих военную службу по контракту;
• предоставление права военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет, проходящим военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации, обучаться в учреждениях высшего образования для получения соответствующего уровня образования без отрыва от службы, а также права на отпуск в связи с обучением в учреждении высшего образования;
• сохранение места обучения и стипендии на период военной службы;
• сохранение места обучения на период военной службы.

В частности, предусмотрено, что во время действия военного положения военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет, не имеющим высшего образования и обучающимся в учреждениях высшего образования, предоставляется отпуск для обучения, предусмотренный статьей 15 Закона «Об отпусках».

Военнослужащие имеют право на обучение (в том числе на получение последипломного образования и повышение квалификации) в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях учреждений высшего образования, учреждениях профессионального предвысшего военного образования и других учреждениях высшего образования.

Военнослужащим, принятым на военную службу по контракту в качестве офицеров, разрешается обучаться в других учреждениях высшего образования без отрыва от службы после прохождения ими срока службы, равного времени их обучения для получения предыдущей степени высшего образования.

Другим категориям военнослужащих, в частности военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет, не имеющим высшего образования, кроме военнослужащих, проходящих базовую военную службу и военную службу по призыву офицеров, разрешается обучаться в других учреждениях высшего образования без отрыва от службы в порядке, определенном соответствующими положениями о прохождении военной службы гражданами Украины.

Студентам высших учебных заведений, призванным на военную службу во время мобилизации, в особый период, на военную службу по призыву из числа резервистов в особый период, или студентам в возрасте от 18 до 25 лет, принятым на военную службу по контракту, гарантируется сохранение места обучения, а также выплата стипендии после восстановления на обучении.

Напоминаем, что в прошлом году стали известны случаи мобилизации мужчин до 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но в свое время были признаны ограниченно годными.

Автор: Наталя Мамченко

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