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Військовослужбовці 18-25 років матимуть право навчатися без відриву від служби — Кабмін вніс законопроект

21:00, 4 травня 2025
Чоловіки від 18 до 25 років, яких призвали, або ж які підписали контракт, зможуть навчатися без відриву від військової служби – уряд зареєстрував законопроект.
Військовослужбовці 18-25 років матимуть право навчатися без відриву від служби — Кабмін вніс законопроект
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Чоловіки до 25 років, яких мобілізували, або ж які підписали контракт на військову службу,  можуть отримати право на навчання без відриву від служби. Відповідну можливість вирішив передбачити для них Кабмін у законопроекті 13235 щодо питань освіти військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації.

Як зазначено, законопроект розроблено Міноборони «з метою посилення соціальних пільг та гарантій» і «правового врегулювання питань підвищення мотиваційних чинників залучення на військову служб громадян України віком від 18 до 25 років».

Передбачені зміни до законів про вищу освіту, про освіту та про фахову передвищу освіту, а саме:

  • закріплення гарантії військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом, права на навчання;
  • надання права військовослужбовцям віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, навчатися у закладах вищої освіти для здобуття відповідного рівня освіти без відриву від служби, а також права на відпустку у зв’язку з навчанням у закладі вищої освіти;
  • збереження місця навчання та стипендії на період військової служби;
  • збереження місця навчання на період військової служби.

Зокрема передбачено, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям віком від 18 до 25 років, які не мають вищої освіти та які навчаються у закладах вищої освіти для здобуття вищої освіти, надається відпустка для навчання, передбачена статтею 15 Закону «Про відпустки».

Військовослужбовці мають право на навчання (зокрема на здобуття післядипломної освіти та підвищення кваліфікації) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, закладах фахової передвищої військової освіти та інших закладах вищої освіти.

Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, дозволяється навчатися в інших закладах вищої освіти без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їх навчання для здобуття попереднього ступеня вищої освіти.

Іншим категоріям військовослужбовців, зокрема військовослужбовцям віком від 18 до 25 років, які не мають вищої освіти, крім військовослужбовців, які проходять базову військову службу та військову службу за призовом осіб офіцерського складу, дозволяється навчатися в інших закладах вищої освіти без відриву від служби в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, або здобувачам вищої освіти віком від 18 до 25 років, які прийняті на військову службу за контрактом, гарантується збереження місця навчання, а також виплата стипендії після поновлення на навчання.

Нагадаємо, минулого року стало відомо про випадки мобілізації чоловіків до 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були в свій час визнані обмежено придатними.

Автор: Наталя Мамченко

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