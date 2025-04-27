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Селфи во время скорби: европейских лидеров раскритиковали за фото перед похоронами Папы Римского

15:16, 27 апреля 2025
Политиков раскритиковали за фотосессию на траурной церемонии.
Селфи во время скорби: европейских лидеров раскритиковали за фото перед похоронами Папы Римского
Источник фото: Vatican News PL / Х
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Перед похоронами Папы Римского Франциска — моментом мировой скорби — несколько высокопоставленных чиновников устроили фотосессию. Селфи от польской делегации и премьер-министра немецкой Баварии Маркуса Зедера облетели соцсети и вызвали волну возмущения пользователей. Об этом сообщают польский телеканал TVN24 и немецкая газета Tagesspiegel.

Пресс-служба Ватикана опубликовала в X фото, на котором четко видно: президент Польши Анджей Дуда с первой леди, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш и спикер Сейма Шимон Головня, который в этот момент держит телефон перед собой, делая снимок.

Реакция соцсетей была мгновенной. Польских политиков возмущенно сравнивали со «старшеклассниками на экскурсии», призывая к большей уважительности и серьезности, пишет TVN24.

В ответ на шквал критики Головня опубликовал сделанное фото, заявив: «Нужно совсем не иметь стыда, чтобы в такой момент начинать политическую войну». Он также оправдался, мол, фотографировал не себя, а толпу людей на площади Святого Петра.

Похороны Папы Римского Франциска посетил и президент США Джо Байден. Однако многие отметили, что вел он себя не слишком уместно. На кадрах с места прощальной церемонии видно, что Байден находился в хорошем настроении, фотографировался и одаривал присутствующих лучезарной улыбкой.

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политика

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