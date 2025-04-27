Индия провела испытания ракет на фоне роста напряженности с Пакистаном, видео

Индия запускала противокорабельные ракеты.

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ВМС Индии провели пуски противокорабельных ракет на фоне усиления напряженности в отношениях с Пакистаном.

Представитель индийского Военно-морского флота заявил, что «корабли ВМС Индии провели успешные многократные противокорабельные стрельбы, чтобы повторно подтвердить и продемонстрировать готовность платформ, систем и экипажа к нанесению высокоточных наступательных ударов на большой дальности».

Отметим, пуски были проведены на фоне напряженности, возникшей между республикой и соседним Пакистаном в последние дни.

Напомним, на границе Индии и Пакистана третью ночь подряд продолжаются перестрелки.

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