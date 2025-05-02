Нужно ли платить НДС при временном вывозе товаров в Украину на ремонт — пояснение

К операциям вывоза товаров за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме временного вывоза применяется условное полное освобождение от налогообложения НДС, но есть нюансы.

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Налоговая служба в Черновицкой области объясняет, нужно ли уплачивать НДС при временном вывозе товаров в Украину на ремонт.

Отмечается, что согласно п. 206.7 ст. 206 Налогового кодекса от 02.12.2010 №2755-VI с изменениями и дополнениями к операциям по ввозу товаров на таможенную территорию Украины в таможенном режиме временного ввоза применяется условное полное освобождение от налогообложения или условное частичное освобождение от налогообложения при условии соблюдения требований. 18 Таможенного кодекса Украины от 13.03.2012 №4495-VI с изменениями и дополнениями (далее – ТКУ):

- условное полное освобождение от налогообложения применяется к товарам и в порядке, определенных ст. 105 ТКУ (пп. 206.7.1 п. 206.7 ст. 206 НКУ);

- условное частичное освобождение от налогообложения применяется к товарам и в порядке, определенных ст. 106 ТКУ. Уплаченные суммы налога включаются плательщиком в состав налогового кредита в отчетном (налоговом) периоде, в котором был уплачен налог (пп. 206.7.2 п. 206.7 ст. 206 НКУ).

Согласно п. 206.8 ст. 206 НКУ к операциям по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме временного вывоза применяется условное полное освобождение от налогообложения при соблюдении требований и ограничений, установленных гл. 19 ТКУ.

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