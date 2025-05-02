Чи потрібно сплачувати ПДВ при тимчасовому вивезенні товарів в Україну на ремонт — роз’яснення

До операцій із вивезення товарів за межі митної території України в митному режимі тимчасового вивезення застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ПДВ, але є нюанси.

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Податкова служба у Чернівецькій області пояснює, чи потрібно сплачувати ПДВ при тимчасовому вивезенні товарів в Україну на ремонт.

Зазначається, що згідно з п. 206.7 ст. 206 Податкового кодексу від 02.12.2010 №2755-VI із змінами та доповненнями до операцій із ввезення товарів на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення застосовується умовне повне звільнення від оподаткування або умовне часткове звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених гл. 18 Митного кодексу України від 13.03.2012 №4495-VI із змінами та доповненнями (далі - МКУ):

умовне повне звільнення від оподаткування застосовується до товарів та в порядку, визначених ст. 105 МКУ (пп. 206.7.1 п. 206.7 ст. 206 ПКУ);

(пп. 206.7.1 п. 206.7 ст. 206 ПКУ); умовне часткове звільнення від оподаткування застосовується до товарів та в порядку, визначених ст. 106 МКУ. Сплачені суми податку включаються платником до складу податкового кредиту у звітному (податковому) періоді, в якому було сплачено податок (пп. 206.7.2 п. 206.7 ст. 206 ПКУ).

Відповідно до п. 206.8 ст. 206 ПКУ до операцій із вивезення товарів за межі митної території України в митному режимі тимчасового вивезення застосовується умовне повне звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених гл. 19 МКУ.

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