Практика судів
  1. В Україні

Чи потрібно сплачувати ПДВ при тимчасовому вивезенні товарів в Україну на ремонт — роз’яснення

07:37, 2 травня 2025
До операцій із вивезення товарів за межі митної території України в митному режимі тимчасового вивезення застосовується умовне повне звільнення від оподаткування ПДВ, але є нюанси.
Чи потрібно сплачувати ПДВ при тимчасовому вивезенні товарів в Україну на ремонт — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Чернівецькій області пояснює, чи потрібно сплачувати ПДВ при тимчасовому вивезенні товарів в Україну на ремонт.

Зазначається, що згідно з п. 206.7 ст. 206 Податкового кодексу від 02.12.2010 №2755-VI із змінами та доповненнями до операцій із ввезення товарів на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення застосовується умовне повне звільнення від оподаткування або умовне часткове звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених гл. 18 Митного кодексу України від 13.03.2012 №4495-VI із змінами та доповненнями (далі - МКУ):

  • умовне повне звільнення від оподаткування застосовується до товарів та в порядку, визначених ст. 105 МКУ (пп. 206.7.1 п. 206.7 ст. 206 ПКУ);
  • умовне часткове звільнення від оподаткування застосовується до товарів та в порядку, визначених ст. 106 МКУ. Сплачені суми податку включаються платником до складу податкового кредиту у звітному (податковому) періоді, в якому було сплачено податок (пп. 206.7.2 п. 206.7 ст. 206 ПКУ).

Відповідно до п. 206.8 ст. 206 ПКУ до операцій із вивезення товарів за межі митної території України в митному режимі тимчасового вивезення застосовується умовне повне звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених гл. 19 МКУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Федір Веніславський зареєстрував у Верховній Раді законопроект про Космічні сили у структурі ЗСУ

Крім Сухопутних військ, Повітряних та Військово-Морських Сил депутати пропонують увести такий вид, як Космічні Сили.

Суди в Казахстані надсилають сторонам прогноз щодо того, чи буде задоволено їх позов, зроблений за допомогою ШІ

За допомогою прогнозу від судді сторони отримують чітке уявлення про перспективи їхньої справи.

За незаконне переміщення дітей буде передбачено до 12 років позбавлення волі – парламент прийняв законопроект за основу

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, яким за незаконне переміщення, невиправдану затримку репатріації, а також вербування дітей пропонується карати до 12 років позбавлення волі.

КПК не передбачає зупинення судового провадження у випадку мобілізації адвоката – Верховний Суд

Кримінальний процесуальний кодекс передбачає зупинення судового провадження лише у випадках, коли був мобілізований обвинувачений, однак це положення не поширюється на мобілізацію захисника, вказав Верховний Суд.

Неналежна поведінка і необачність позбавляють права на поновлення процесуального строку – Верховний Суд

Особа, яка зазначила електронну адресу в процесуальних документах, вважається повідомленою про судові рішення, направлені за цією адресою, незалежно від фактичного ознайомлення, оскільки на неї покладається обов’язок проявляти процесуальну обачність.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Стефанчук
    Микола Стефанчук
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Бакуліна
    Світлана Бакуліна
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Оксана Бірса
    Оксана Бірса
    голова Дніпровського районного суду міста Києва