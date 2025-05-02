В Винницкой области будут судить группу людей, которые организовали незаконный игорный бизнес в четырех городах

Игорные залы работали в арендованных нежилых помещениях.

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В Винницкой области в суд направлен обвинительный акт в отношении тринадцати человек, шесть из которых входили в состав организованной преступной группы. Им инкриминируют создание незаконной схемы предоставления услуг в сфере игорного бизнеса — проведение азартных игр в интернете без соответствующей лицензии. Об этом сообщает областная прокуратура.

Фигуранты обвиняются в том, что обустроили в Виннице, Ямполе, Казатине и Баре игровые залы в которых, вопреки Закону Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», без создания, регистрации в установленном законом порядке юридического лица, которое на основании полученной лицензии вправе осуществлять такой вид деятельности, организовали и обеспечили проведение.

Им грозит наказание в виде штрафа от 680 тысяч. до 850 тыс. грн. грн с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком 3 года.

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