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На Вінниччині судитимуть групу людей, які організували незаконний ігорний бізнес у чотирьох містах

07:18, 2 травня 2025
Ігорні зали функціонували в орендованих нежитлових приміщеннях.
На Вінниччині судитимуть групу людей, які організували незаконний ігорний бізнес у чотирьох містах
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У Вінницькій області до суду направлено обвинувальний акт щодо тринадцятьох осіб, шість із яких входили до складу організованої злочинної групи. Їм інкримінують створення незаконної схеми з надання послуг у сфері грального бізнесу — проведення азартних ігор в інтернеті без відповідної ліцензії. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Фігуранти обвинувачуються у тому, що облаштували у Вінниці, Ямполі, Козятині та Барі ігрові зали у яких, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати такий вид діяльності, організували та забезпечили проведення азартних ігор у «Слоти» на гроші.

Їм загрожує покарання у виді штрафу від 680 тис. грн до 850 тис. грн з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 3 роки.

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