Верховный Суд высказался об отказе от военной службы по религиозным убеждениям: обязанность защищать Украину возлагается на всех граждан, независимо от вероисповедания

Верховный Суд указал, что Украина ввела альтернативы военной службе в мирное время, и граждане Украины могут беспрепятственно ими воспользоваться, но в военное время обязанность защищать Украину возлагается на всех граждан Украины, независимо от их вероисповедания.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Венецианская комиссия 18 марта 2025 года опубликовала заключение по запросу и. о. председателя Конституционного Суда Украины относительно альтернативной службы. Венецианская комиссия считает, что сама природа отказа от военной службы по убеждениям предполагает, что он не может быть полностью исключен даже в военное время, хотя государства имеют ограниченную свободу усмотрения, особенно в условиях общей мобилизации.

Однако Венецианская комиссия подчеркнула, что ни при каких обстоятельствах лицо, отказывающееся по убеждениям, не может быть принуждено носить или использовать оружие, даже для самообороны страны.

Вместе с тем Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда по итогам рассмотрения дела 573/406/24 указал, что пребывание государства в правовом режиме военного положения является веской причиной для необходимости выполнения воинского долга всеми гражданами Украины, включая Свидетелей Иеговы (коллегия в составе судей Наталии Антонюк, Надежды Стефанив и Станислава Голубицкого).

В этом уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали военнообязанного виновным в том, что он после получения повестки без уважительных причин не явился в ТЦК для прохождения военной службы в воинской части. Обвиняемый был осужден по ст. 336 УК к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года. В кассационной жалобе защитник указал, что неявка его подзащитного в военкомат была связана с его принадлежностью к религиозному объединению Свидетелей Иеговы, учение которых не позволяет выполнять какую-либо военную службу, а потому из-за его глубоких религиозных убеждений уголовная ответственность исключается.

Оставляя без изменений решения судов предыдущих инстанций, Верховный Суд указал, что Украина ввела альтернативы военной службе в мирное время, и граждане Украины могут беспрепятственно ими воспользоваться. Однако в военное время, во время мобилизации и оборонительной войны, обязанность защищать Украину, подвергшуюся агрессивному нападению со стороны Российской Федерации, возлагается на всех граждан Украины независимо от их вероисповедания.

В период, когда Украина осуществляет самооборону, когда существование самого государства находится под угрозой, каждый гражданин Украины должен осознавать необходимость поиска баланса между потребностями государства и интересами гражданина. ЕСПЧ неоднократно обращал внимание на необходимость учета «особой общественной потребности» и «пропорционально преследуемой законной цели» в случаях, связанных с необходимостью выполнения определенного долга и свободой вероисповедания.

Верховный Суд считает, что существование особой общественной потребности очевидно, поскольку Украина ведет оборонительную войну, а не агрессивную, подверглась нападению со стороны государства, которое значительно превосходит ее по территории и численности населения, линия активных боевых действий и линия границы, с которой может произойти потенциальное нападение противника, измеряется тысячами километров.

Верховный Суд не проводит анализ решений ЕСПЧ в контексте отказа от военной службы по религиозным убеждениям, поскольку ни одно из решений этого суда не касалось оценки действий государства и гражданина в контексте столь масштабной войны, которая ведется против Украины, с учетом ресурсов обеих государств, характера нападений, количества обстрелов, количества нарушений норм международного гуманитарного права и количества совершаемых государством-агрессором военных преступлений, в том числе против женщин и детей.

В Украине была объявлена общая мобилизация всех военнообязанных лиц, то есть речь идет не о военной службе по призыву, которая имеет место в мирное время (как в делах ЕСПЧ), а о военной службе по мобилизации для отражения вражеской вооруженной агрессии.

По убеждению Суда, пребывание государства в правовом режиме военного положения является веской причиной для необходимости выполнения воинского долга всеми гражданами Украины, включая Свидетелей Иеговы.

Отметим, что в отчете Уполномоченного Верховной Рады, утвержденном парламентом 1 мая, говорится о росте количества обращений от граждан и религиозных общин Украины, в том числе из других стран, относительно содействия в обеспечении гарантированного статьей 35 Конституции Украины и международными договорами права их верующих на замену военной службы альтернативной (невоенной) службой.

«Указанная ситуация требует срочного законодательного решения путем внесения изменений в действующую редакцию Закона Украины «Об альтернативной (невоенной) службе» с целью закрепления в нем права граждан на альтернативную службу во время действия военного положения.

Неоднократные обращения Уполномоченного и поручения Правительства по этому вопросу в течение 2023 года, оставленные министерствами и ведомствами без должного реагирования, стали основанием для очередного обращения Уполномоченного к Кабинету Министров.

Согласно резолютивной части Протокола рабочего совещания под председательством Секретаря СНБО Украины относительно выполнения задач, определенных Президентом Украины по вопросам государственно-церковных отношений от 26.07.2024 года, Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) поручено совместно с представителями соответствующих министерств и центральных органов исполнительной власти создать межведомственную рабочую группу, которая должна подготовить и внести в установленном порядке законопроект об альтернативной (невоенной) службе в новой редакции», — говорится в отчете Омбудсмена.

Автор: Наталя Мамченко

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