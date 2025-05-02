На Житомирщине мужчина до смерти избил чужую жену, потому что спутал ее со своей

37-летний фигурант объяснил, что спутал потерпевшую со своей ушедшей из дома женой.

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В посёлке Гришковцы Бердичевского района Житомирской области полицейские задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в умышленном убийстве женщины. Об этом сообщила региональная полиция.

По предварительным данным, накануне вечером в доме местного жителя собралась компания, среди которой находилась и погибшая. В какой-то момент в дом ворвался сосед хозяина, схватил женщину и несколько раз ударил её по лицу и голове. После этого он ушёл, а остальные продолжили распивать алкоголь. Только утром они заметили, что женщина мертва.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти 34-летней жительницы города Бердичева стали травмы головы.

Полицейские нашли подозреваемого по месту его проживания и задержали в процессуальном порядке.

По предварительной информации, он перепутал погибшую со своей женой, которая ушла из дома. Как выяснилось, накануне между супругами произошёл конфликт, после чего женщина уехала в другой регион.

30 апреля следователи вручили мужчине подозрение в совершении умышленного убийства (ст. 115 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Согласно действующему законодательству, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.