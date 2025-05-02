В Киеве остановили мужчину с мечом – шел хвастаться им к друзьям

По словам мужчины, меч он купил.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве в Печерском районе инспекторы обнаружили мужчину, у которого с собой был меч. Как сообщили в патрульной полиции, инцидент произошел на днях.

Мужчину остановили инспекторы, когда он нес меч к знакомым, чтобы похвастаться. По словам мужчины, меч он купил.

Полицейские вызвали на место следователей, которые далее будут выяснять все обстоятельства этого происшествия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.