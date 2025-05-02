У Києві зупинили чоловіка з мечем – йшов хизуватися ним до друзів

Зі слів чоловіка, меч він купив.

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У Києві у Печерському районі інспектори виявили чоловіка, який мав з собою меч. Як розповіли у патрульній поліції, подія трапилася на днях.

Чоловіка зупинили інспекторами, коли той ніс його до знайомих, щоб похизуватися. Зі слів чоловіка, меч він купив.

Поліцейські викликали на місце слідчих, які надалі вже будуть з'ясовувати всі обставини цієї події.

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