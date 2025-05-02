На Житомирщині чоловік до смерті побив чужу жінку, бо сплутав її зі своєю

37-річний фігурант пояснив, що сплутав потерпілу зі своєю дружиною, яка пішла з дому.

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У селищі Гришківці Бердичівського району Житомирської області поліцейські затримали 37-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві жінки. Про це повідомила поліція регіону.

Попередньо встановлено, що напередодні ввечері в будинку місцевого жителя гостювала компанія, серед яких була й потерпіла. У якийсь момент до оселі увірвався односелець господаря, смикнув жінку та завдав їй ударів по обличчю й голові. Після цього пішов геть, а учасники застілля продовжили вживати спиртне. Лише зранку вони помітили, що гостя померла.

За висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті 34-річної жительки м. Бердичева стали травми голови.

Поліцейські розшукали 37-річного причетного до події за місцем його проживання. Чоловіка затримали в процесуальному порядку.

За попередньою інформацією, він сплутав потерпілу зі своєю дружиною, яка пішла з дому. Як з’ясувалося, напередодні інциденту між подружжям відбувся сімейний конфлікт, після чого жінка поїхала до свого місця проживання в іншу область.

30 квітня слідчі поліції вручили фігуранту повідомлення про підозру в учиненні умисного вбивства (ст. 115 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває подальше досудове розслідування.

Відповідно до чинного законодавства, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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