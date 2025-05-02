В Гоструда объяснили, правомерно ли устанавливать испытательный срок для переселенцев

В период действия военного положения при заключении трудового договора условие испытания может быть установлено для любой категории работников.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Гоструда объяснили, нужно ли устанавливать испытательный срок для внутриперемещенных лиц.

Работник, переехавший с временно оккупированной территории в Запорожье, нашел работу в торговом заведении, поэтому он поинтересовался, имел ли право работодатель устанавливать ему испытательный срок.

Инспекторы объяснили, что согласно статье 26 Кодекса законов о труде Украины, для внутренне перемещенных лиц испытание при принятии на работу не устанавливается.

Однако в период действия военного положения эта норма не применяется, и при заключении трудового договора условие испытания может быть установлено для любой категории работников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.