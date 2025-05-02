У Держпраці пояснили, чи правомірно встановлювати випробувальний термін для переселенців

У період дії воєнного стану під час укладання трудового договору умова про випробування може бути встановлена для будь-якої категорії працівників.

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У Держпраці пояснили, чи потрібно встановлювати для внутрішньопереміщених осіб випробувальний термін.

Працівник, котрий переїхав із тимчасово окупованої території до Запоріжжя, знайшов роботу в закладі торгівлі, тож він поцікавився, чи мав право роботодавець встановлювати йому випробувальний термін.

Інспектори пояснили, що, відповідно до статті 26 Кодексу законів про працю України, для внутрішньо переміщених осіб випробування при прийнятті на роботу не встановлюється.

Проте в період дії воєнного стану ця норма не застосовується, й під час укладання трудового договору умова про випробування може бути встановлена для будь-якої категорії працівників.

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