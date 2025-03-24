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Украинцы с паспортами-книжечками рискуют получить штрафы

20:00, 24 марта 2025
Украинцам напомнили о необходимости вклеивать фото в паспорт после 25 и 45 лет.
Украинцы с паспортами-книжечками рискуют получить штрафы
Фото: rbc.ua
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Украинцы, которые имеют паспорт в виде книжечки, обязаны вклеить новую фотографию по достижении 25 и 45 лет. Это нужно сделать в течение месяца после дня рождения, иначе паспорт становится недействительным, а владельцу могут наложить штраф от 17 до 51 гривны.

В Государственной миграционной службе объяснили, что сам паспорт-книжечка остается действительным без ограничения срока. Однако если вовремя не вклеить фото, паспорт станет недействительным, и придется оформлять ID-карту. Замена паспорта на ID-карту также необходима, если документ испортился, потерян или похищен, или если изменена фамилия или другие персональные данные.

Недействительным паспортом пользоваться запрещено. Первый раз за нарушение могут ограничиться предупреждением, но за повторное нарушение в течение года накладывается штраф.

Также в Украине можно заменить старые водительские удостоверения на новые в формате ID-карты. Это можно сделать в любом сервисном центре МВД. Стоимость услуги - 608 гривен плюс банковская комиссия. Заменить удостоверение нужно тем, кто получил его до 2013 года или имеет права, которые не отображаются в электронных реестрах. Для замены нужно записаться онлайн, иметь старое удостоверение, паспорт и медицинскую справку (при условии военного положения ее можно не предоставлять).

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паспорт штраф / штрафы

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