У Туреччині чоловік напав на лідера опозиції Озгюра Озеля — інцидент потрапив на відео

До Озгюра Озеля підійшов літній чоловік та ударив рукою по голові.

Фото: euronews.com

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У Стамбулі чоловік напав на лідера опозиційної Республіканської народної партії Озгюра Озеля. Інцидент стався після прощання з померлим віце-спікером турецького парламенту, пише TRT Haber.

Напад стався після церемонії прощання, коли Озель виходив з Центру культури. До нього підійшов літній чоловік та ударив рукою по голові.

Нападника поліція затримала на місці, а опозиціонер покинув територію у супроводі охорони та співробітників служби безпеки.

У прокуратурі Стамбула заявили, що вже ведуть розслідування нападу.

Міністерство внутрішніх справ Туреччини повідомило, що нападника вже раніше судили за крадіжку та погрози, а у 2004 році він вбив двох своїх дітей, за що отримав довічний термін. Проте у 2020 році був умовно звільнений з в'язниці.

SON DAKİKA | Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi çıkışında saldırıya uğradı.pic.twitter.com/gOcaV4WjEu — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) May 4, 2025

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