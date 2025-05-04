Україна та Чехія створять спільну школу для навчання пілотів F-16, — Володимир Зеленський

Україна та Чехія тісно співпрацюють у рамках авіаційної коаліції.

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Україна та Чехія обговорюють відкриття школи для навчання пілотів винищувачів F-16. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з чеським колегою Петром Павелом.

За його словами, партнери вже працюють над реалізацією проєкту.

«Сьогодні ми з президентом Павелом, також наші представники на рівні наших урядовців та військових обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної коаліції, а саме створення українсько-чеської школи F-16», — зазначив Глава держави.

Президент додав, що відкрити таку школу в умовах війни на території України неможливо з безпекових питань.

«Російські удари щодня тривають, тому ми працюємо з партнерами, щоб такі школи змогли відкритись за межами України. І це буде, ми домовились, що Чехія буде з нами в реалізації відповідних рішень», - підкреслив Володимир Зеленський.

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