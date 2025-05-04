Украина и Чехия создадут общую школу для обучения пилотов F-16, — Владимир Зеленский

Украина и Чехия тесно сотрудничают в рамках авиационной коалиции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина и Чехия обсуждают открытие школы для обучения пилотов истребителей F-16. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом.

По его словам, партнеры уже работают над реализацией этого проекта.

«Сегодня мы с президентом Павелом, а также наши представители на уровне правительств и военных обсуждаем следующие шаги в развитии нашей авиационной коалиции, а именно создание украинско-чешской школы F-16», — отметил Глава государства.

Президент добавил, что открыть такую школу на территории Украины во время войны невозможно по соображениям безопасности.

«Российские удары продолжаются ежедневно, поэтому мы работаем с партнерами над тем, чтобы такие школы могли открыться за пределами Украины. И это обязательно будет — мы договорились, что Чехия примет участие в реализации этих решений», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.