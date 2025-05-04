В Бразилии полиция сорвала попытку теракта на концерте Леди Гаги, на который пришли более 2 миллионов человек

Бразильская полиция предотвратила попытку совершения теракта во время концерта американской певицы Леди Гаги на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Мероприятие состоялось 4 мая и собрало рекордные 2,1 миллиона зрителей. Об этом сообщают Reuters и Sky News со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно официальным данным, теракт планировала группа, распространявшая язык вражды, призывы к радикализации подростков, членовредительству и насилию как форме «социальной принадлежности».

«Подозреваемые вербовали участников, в том числе несовершеннолетних, для проведения скоординированных атак с использованием самодельных взрывных устройств и коктейлей Молотова», — говорится в заявлении полиции.

Особое внимание привлек тот факт, что организаторы заговора идентифицировали себя как поклонники Леди Гаги — участники ее глобального фан-клуба Little Monsters. Правоохранители условно назвали операцию Fake Monster.

Расследование началось после того, как киберлаборатория Министерства юстиции получила сигнал от разведки полиции штата Рио. В ходе операции были раскрыты цифровые ячейки, которые с помощью зашифрованного языка и символики подстрекали подростков к насильственным действиям.

Во время обысков, проведенных в штатах Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Мату-Гросу и Риу-Гранди-ду-Сул, полиция задержала предполагаемого лидера группы за незаконное хранение огнестрельного оружия. Также в Рио-де-Жанейро был арестован подросток за хранение детской порнографии.

Концерт Леди Гаги длился два часа и стал ее первым выступлением в Бразилии с 2012 года. В 2017-м она отменила участие в фестивале Rock in Rio из-за проблем со здоровьем. Шоу этого года стало самым масштабным в карьере певицы.