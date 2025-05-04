Трамп заявил, что готов предоставить TikTok еще одно продление срока продажи

Президент США допустил новую отсрочку, чтобы завершить сделку по передаче TikTok в управление американским компаниям.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов предоставить TikTok еще одну отсрочку для продажи. Об этом он сообщил в интервью NBC, передает Bloomberg.

Он отметил, что может продлить срок продажи платформы американскому владельцу, если это будет необходимо для достижения соглашения.

Трамп заявил, что испытывает «теплые чувства» к этому приложению и хотел бы, чтобы сделка состоялась:

«Я испытываю теплые чувства к TikTok и хочу, чтобы сделка была завершена, чтобы приложение осталось доступным для американцев», — сказал он.

Напомним, в апреле Трамп уже продлил срок для китайской компании ByteDance — материнской компании TikTok — еще на 75 дней, чтобы дать ей возможность завершить процедуру передачи контроля над приложением американской стороне.

При этом он отметил, что новая отсрочка может и не понадобиться, если сторонам удастся быстро завершить переговоры.

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