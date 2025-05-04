Зеленский: Россияне должны знать — Украина рассчитывает на 3 миллиона снарядов

Президент подчеркнул: Украина не стремится к затягиванию войны, а наоборот — хочет ее закончить.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Путина о «неизбежном перемирии», подчеркнув, что россияне должны понимать — Украина рассчитывает на 3 миллиона артиллерийских снарядов от партнеров с учетом «чешской инициативы».

Об этом Глава государства заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Чехии Петром Павелом.

При этом Президент отметил, что Украина не стремится к затягиванию войны.

«Это не значит, что кто-то хочет долгой войны, мы хотим ее закончить. И все войны заканчиваются, в любом случае, в чем я уверен — война закончится, как всегда заканчиваются долгие диктаторские режимы, как заканчивается жизнь любой империи, которая построена просто на принципах войны, на принципах неуважения к людям, к их правам», — добавил Владимир Зеленский.

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