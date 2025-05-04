Зеленський: Росіяни повинні знати — Україна розраховує на 3 мільйони снарядів

Президент наголосив: Україна не прагне затягування війни, а навпаки — хоче її закінчити.

Фото: president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Путіна про «неминуче перемир’я», наголосивши, що росіяни мають розуміти — Україна розраховує на 3 мільйони артилерійських снарядів від партнерів з урахуванням «чеської ініціативи».

Про це Глава держави наголосив під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом.

Водночас Президент підкреслив, що Україна не прагне затягування війни.

«Це не значить, що хтось хоче довгої війни, ми хочемо її закінчити. І всі війни закінчуються, в будь-якому випадку, в чому я впевнений, війна закінчиться як і закінчуються завжди довгі диктаторські режими, як і закінчується життя будь-якої імперії. Яка побудована просто побудована на принципах війни принципах неповаги до людей, до їх прав», - додав Володимир Зеленський.

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