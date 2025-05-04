Володимир Зеленський попередив, що Росія може здійснити провокації на 9 травня

Президент також наголосив, що попри заяви про припинення вогню, інтенсивність російських атак лише зростає.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може здійснити провокації на 9 травня.

Він також підкреслив, що попри заяви про припинення вогню, інтенсивність російських атак лише зростає.

«Від них можуть бути провокації. Це в їх стилі. Сьогодні, всі ці дні вони говорять про часткове припинення вогню. Але кількість штурмів сьогодні найбільша за останні місяці», — наголосив Глава держави під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом.

Президент підкреслив, що довіри до російських обіцянок немає: «Віри немає, провокації можуть бути, але це залежить від росіян. І якщо хтось їм ще вірить, нехай спробують на собі».

Нагадаємо, що Путін оголосив так зване триденне «перемир′я» на честь Дня перемоги.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію РФ про перемир'я з 7 по 9 травня, натомість він наполягає на 30-денному припиненні вогню.

Також Зеленський наголосив, що Україна не може нести відповідальність за те, що відбуватиметься у Росії 9 травня. Він зазначив, що Україна не рекомендує іншим країнам 9 травня відвідувати РФ.

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