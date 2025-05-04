Владимир Зеленский предупредил, что Россия может совершить провокации на 9 мая

Президент также подчеркнул, что, несмотря на заявления о прекращении огня, интенсивность российских атак только растет.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может устроить провокации 9 мая.

«От них могут быть провокации. Это в их стиле. Сегодня, все эти дни они говорят о частичном прекращении огня. Но количество штурмов сегодня — самое большое за последние месяцы», — подчеркнул Глава государства во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Чехии Петром Павелом.

Президент отметил, что доверия к российским обещаниям нет: «Доверия нет, провокации могут быть, но это зависит от россиян. И если кто-то им еще верит — пусть попробуют на себе».

Напомним, Путин объявил так называемое трехдневное «перемирие» в честь Дня Победы.

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение РФ о перемирии с 7 по 9 мая, вместо этого он настаивает на прекращении огня сроком на 30 дней.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина не может нести ответственность за события, которые могут произойти в России 9 мая. Он отметил, что Украина не рекомендует другим странам посещать РФ в этот день.

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