В Харьковской области вспыхнул лесной пожар — детонируют российские боеприпасы, власти готовят эвакуацию

В Изюмском районе готовится эвакуация местных жителей, ведь огонь добрался до жилых домов возле леса.

Фото: ГСЧС Харьковщины

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В Харьковской области, в Изюмском районе, вспыхнул масштабный лесной пожар. В лесу детонируют боеприпасы, готовится эвакуация населения.

По словам главы областной военной администрации Олега Синегубова, огонь охватил площадь около 20 гектаров.

«В лесу детонируют боеприпасы, оставленные российскими военными во время оккупации. Готовится эвакуация местных жителей, поскольку огонь добрался до жилых домов возле леса», — сообщил Синегубов.

На месте работают подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические расчёты, а также сотрудники и техника лесных хозяйств.

«Из-за чрезвычайно сильного ветра огонь стремительно распространяется. Ситуация остаётся сложной, но контролируемой», — добавил глава ОВА.

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