В Гоструда объяснили, как предоставляется основной ежегодный отпуск лицам с инвалидностью

Работники с инвалидностью, которые уже продолжительное время работают на предприятии, имеют право по собственному желанию брать ежегодный отпуск в удобное для них время.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Центральном межрегиональном управлении Госслужбы по вопросам труда разъяснили особенности предоставления и продолжительности основной ежегодной отпуска для лиц с инвалидностью.

В частности, в отличие от обычных работников, работники с инвалидностью, недавно устроившиеся на работу и еще не отработавшие первые шесть месяцев на предприятии, могут воспользоваться своим правом уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск полной продолжительности еще до наступления шестимесячного срока их непрерывной работы на этом предприятии.

Работники с инвалидностью, которые уже продолжительное время работают на предприятии, имеют право по собственному желанию брать ежегодный отпуск в удобное для них время (ст. 10 Закона Украины «Об отпусках»).

Согласно статье 6 указанного Закона, продолжительность ежегодного основного отпуска для работников с инвалидностью составляет: для I и II групп — 30 календарных дней, для III группы — 26 календарных дней.

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