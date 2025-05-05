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В Минюсте пояснили, на каких основаниях может быть исключен участник из общества с ограниченной ответственностью

07:00, 5 мая 2025
Закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью предусматривает два основания для принятия общим собранием решения об исключении участника.
В Минюсте пояснили, на каких основаниях может быть исключен участник из общества с ограниченной ответственностью
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Отдел взаимодействия с субъектами государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции объяснил, на каких основаниях возможно исключение участника из общества с ограниченной ответственностью.

Согласно ч. 2 ст. 100 Гражданского кодекса Украины, участник общества может быть исключен в случаях и в порядке, установленных законом.

Так, Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее — Закон) предусматривает следующие основания для принятия общим собранием решения об исключении участника:

1. Просрочка участником внесения вклада или его части (при формировании первоначального уставного капитала при создании общества) в течение дополнительного срока, предоставленного для погашения задолженности, который устанавливается исполнительным органом или уставом, но не может превышать 30 дней (ч. 1, 2 ст. 15 Закона).

2. В случае смерти, признания судом безвестно отсутствующим или умершим участника — физического лица, или прекращения участника — юридического лица, доля которого в уставном капитале общества составляет менее 50%, и если в течение года со дня окончания срока принятия наследства, установленного законодательством, наследники (правопреемники) такого участника не подали заявление о вступлении в общество. Решение принимается без учета голосов исключаемого участника.

Согласно п. 6 ч. 2 ст. 36 Закона, решение об исключении участника не может приниматься путем опроса.

Не позднее 30 дней со дня принятия общим собранием решения об исключении участника, общество обязано уведомить бывшего участника (его наследника, правопреемника) о стоимости его доли. Стоимость доли определяется по состоянию на день, предшествующий дню принятия решения об исключении участника из общества (ч. 13 ст. 24 Закона).

Закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» (далее — Закон о регистрации) в ч. 5 ст. 17 устанавливает перечень документов, подаваемых для соответствующей государственной регистрации изменений:

1) заявление о государственной регистрации изменений (форма 2 согласно приказу Минюста от 18.11.2016 № 3268/5 (с изменениями);

2) документ об уплате административного сбора (по состоянию на 2025 год — 910 грн);

3) решение общего собрания участников об исключении участника из общества, подлинность подписей на котором удостоверяется нотариально с обязательным использованием специальных бланков нотариальных документов. В случаях, предусмотренных законом, если такое решение принимается без учета голосов участника в связи с наступлением определенного обстоятельства, подается документ, подтверждающий его наступление (например, свидетельство о смерти).

Заявителем для подачи таких документов является представитель юридического лица, сведения о полномочиях которого содержатся в Едином государственном реестре или который действует на основании нотариально удостоверенной доверенности (п. 8 ч. 1 ст. 1, ч. 2 ст. 14 Закона о регистрации).

Документы подаются заявителем лично или направляются по почте (ч. 1 ст. 14 Закона о регистрации).

В случае подачи заявления по почте подлинность подписи заявителя должна быть нотариально удостоверена (п. 5 ч. 1 ст. 15 Закона о регистрации).

Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 25 Закона о регистрации, при проведении госрегистрации изменений относительно исключения участника (наследника или правопреемника) из ООО, государственный регистратор одновременно должен внести запись о снижении размера уставного капитала на величину соответствующей доли (части доли).

Также в Минюсте обращают внимание, что исключение участника из общества с ограниченной ответственностью по другим основаниям (например, за ненадлежащее выполнение обязанностей или препятствование деятельности общества) на сегодняшний день действующим законодательством не предусмотрено и может быть осуществлено только в судебном порядке.

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