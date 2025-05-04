На Харківщині спалахнула лісова пожежа — детонують російські боєприпаси, влада готує евакуацію

В Ізюмському районі готується евакуація місцевих жителів, адже вогонь дістався до житлових будинків біля лісу.

Фото: ДСНС Харківщини

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На Харківщині в Ізюмському районі спалахнула масштабна лісова пожежа. У лісі детонують російські боєприпаси, готується евакуація населення.

За словами голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, вогонь охопив площу близько 20 гектарів.

«У лісі детонують боєприпаси, залишені російськими військами під час окупації. Готується евакуація місцевих жителів, адже вогонь дістався до житлових будинків біля лісу», — повідомив Синєгубов.

На місці працюють підрозділи ДСНС, зокрема піротехнічні розрахунки, а також співробітники та техніка лісових господарств.

«Через надзвичайно сильний вітер вогонь стрімко поширюється. Ситуація залишається складною, але контрольованою», — додав очільник ОВА.

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