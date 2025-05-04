Трамп заявив, що готовий надати TikTok ще одне продовження терміну продажу

Президент США допустив нову відстрочку, щоб завершити угоду передачі TikTok в управління американським компаніям.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий надати TikTok ще одну відстрочку для продажу. Про це він зазначив у інтерв’ю NBC, передає Bloomberg.

Він зазначив, що може надати платформі ще одне продовження терміну продажу американському власнику, якщо це буде необхідно для досягнення угоди.

Трамп заявив, що має «теплі почуття» до цього застосунку та хотів би, щоб угода була реалізована:

«Я відчуваю теплі почуття до TikTok і хочу, щоб угода відбулася, щоб застосунок залишився доступним для американців», — сказав він.

Нагадаємо, у квітні Трамп уже подовжив строк для китайської компанії ByteDance — материнської компанії TikTok — ще на 75 днів, аби дати їй змогу завершити процедуру передачі контролю над застосунком американській стороні.

При цьому він зауважив, що нова відстрочка може й не знадобитися, якщо сторонам вдасться швидко завершити перемовини.

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