У Бразилії поліція зірвала спробу теракту на концерті Леді Гаги, на який прийшли понад 2 мільйони людей

На концерті зловмисники хотіли використати саморобну вибухівку та «коктейлі Молотова».

Фото: Reuters

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Бразильська поліція запобігла спробі скоєння теракту під час концерту американської співачки Леді Гаги на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро. Захід відбувся 4 травня та зібрав рекордні 2,1 мільйона глядачів. Про це повідомляють видання Reuters і Sky News із посиланням на правоохоронців.

Згідно з офіційними даними, теракт планувала група, яка поширювала мову ворожнечі, заклики до радикалізації підлітків, самопошкоджень та насильства як форми «соціальної єдності».

«Підозрювані вербували учасників, зокрема неповнолітніх, для проведення скоординованих атак із використанням саморобних вибухових пристроїв і коктейлів Молотова», — йдеться в заяві поліції.

Особливу увагу привернув факт, що організатори змови ідентифікували себе як шанувальники Леді Гаги — учасники її глобального фан-клубу Little Monsters. Правоохоронці дали справі умовну назву — Операція Fake Monster.

Розслідування розпочалося після того, як кіберлабораторія Міністерства юстиції отримала сигнал від розвідки поліції штату Ріо. В ході операції було викрито цифрові осередки, що за допомогою шифрованої мови та символіки заохочували підлітків до насильницьких дій.

Під час обшуків, проведених у штатах Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу, Мату-Гросу та Ріу-Гранді-ду-Сул, поліція затримала ймовірного лідера групи за незаконне зберігання вогнепальної зброї. Також у Ріо-де-Жанейро заарештовано підлітка, який зберігав дитячу порнографію.

Концерт Леді Гаги тривав дві години й став її першим виступом у Бразилії з 2012 року. У 2017-му вона скасувала участь у фестивалі Rock in Rio через проблеми зі здоров’ям. Цьогорічне шоу стало найбільшим у кар'єрі співачки.

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