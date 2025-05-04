ВПО пояснили, чи можна оформити субсидію на оренду житла, якщо квартиру знімають дві родини

ВПО роз’яснили питання щодо субсидії на оренду житла.

Фото: msp.gov.ua

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Міністерство соціальної політики України пояснило, чи можна ВПО скористатись грошовою підтримкою від держави і оформити субсидію на оренду житла, якщо одну квартиру чи будинок спільно винаймають різні сім'ї.

Зазначається, що різні люди або сім'ї, які вирішили спільно винаймати житло (тобто за власним бажанням згуртувалися в одне домогосподарство) можуть подати заяву на субсидію на оренду житла, попередньо домовившись, хто саме підписуватиме договір найму. Відповідно, на рахунок цієї людини Пенсійний фонд перерахує субсидію на оренду всього житла.

У відомстві нагадали, що оформити субсидію на оренду житла для ВПО можна як офлайн (у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАП), так і онлайн — через портал електронних послуг ПФУ

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