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ВПЛ объяснили, можно ли оформить субсидию на аренду жилья, если квартиру снимают две семьи

20:41, 4 мая 2025
ВПЛ разъяснили вопрос о субсидии на аренду жилья.
ВПЛ объяснили, можно ли оформить субсидию на аренду жилья, если квартиру снимают две семьи
Фото: msp.gov.ua
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Министерство социальной политики Украины объяснило, могут ли внутренне перемещенные лица воспользоваться государственной денежной поддержкой и оформить субсидию на аренду жилья, если одну квартиру или дом совместно арендуют разные семьи.

Указывается, что разные люди или семьи, которые решили совместно арендовать жилье (то есть по собственному желанию объединились в одно домохозяйство), могут подать заявление на субсидию на аренду жилья, предварительно договорившись, кто именно подпишет договор найма. Соответственно, на счет этого человека Пенсионный фонд перечислит субсидию на аренду всего жилья.

В ведомстве напомнили, что оформить субсидию на аренду жилья для ВПЛ можно как офлайн (в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАП), так и онлайн — через портал электронных услуг ПФУ.

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ВПЛ субсидия

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