Практика судов
  1. В мире

Дональд Трамп заявил, что не намерен баллотироваться на третий президентский срок

17:12, 4 мая 2025
По словам президента США, сторонники уговаривают его переизбираться в третий раз, однако делать это не собирается.
Дональд Трамп заявил, что не намерен баллотироваться на третий президентский срок
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен баллотироваться на третий президентский срок. Об этом он рассказал в интервью «Meet the Press» на телеканале NBC.

Президент США таким образом дал понять, что покинет Белый дом в конце второго срока. Хотя «есть много людей, продающих кепки с 2028 годом» (год следующих выборов), и многие республиканцы просят баллотироваться еще раз.

«Но это не то, чем я хочу заниматься. Я хочу прожить четыре великолепных года и передать эстафету кому-то, в идеале — великому республиканцу, великому республиканцу, чтобы он продолжил дело», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что в Палате представителей предложили проект изменений в Конституцию США по разрешению Дональда Трампа баллотироваться на третий срок.

Напомним, до вступления в должность Дональд Трамп заявил: «Подозреваю, что я больше не буду баллотироваться, если вы не скажете: «Он так хорош, что нам нужно придумать что-то другое».

Как отмечает CNBC, внесение поправок в Конституцию – не единственный способ, посредством которого Трамп может остаться у власти по истечении его текущего срока.

Так, Филипп Клинкнер, профессор государственного управления в Гамильтонском колледже, в недавней статье в The Conversation пишет, что «22-я поправка запрещает только «избираться» больше двух раз, но ничего не говорит о том, что кто-то становится президентом другим путем, чем быть избранным на должность».

Клинкер написал, что по одному из гипотетических сценариев Трамп будет баллотироваться на должность вице-президента в 2028 году, а вице-президент Джей Д. Вэнс будет баллотироваться на пост президента.

«В случае избрания Вэнс может уйти в отставку, сделав Трампа снова президентом», - написал Клинкер. «Но Венсу даже не придется уходить в отставку, чтобы вице-президент Трамп мог выполнять полномочия президента.

25-поправка к Конституции утверждает, что если президент заявляет, что «он не может выполнять свои полномочия и обязанности… такие полномочия и обязанности выполняет вице-президент как исполняющий обязанности президента» - говорится в статье.

Также в марте Трамп не исключил возможности баллотироваться на третий президентский срок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США президент Дональд Трамп

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Механизм налогообложения прибыли от операций с криптовалютой создает риски неуплаты налогов – ГНЕУ о законопроекте 10225-д

Предлагаемая норма может привести к необходимости возврата сумм налогов от доходов от продажи в обмен на валютные ценности виртуальных активов, которые были приобретены плательщиком до вступления в силу нового закона и которые были уплачены физическим лицом в предыдущих налоговых периодах по ставке выше, чем 5%, отметили в ГНЭУ.

Военнослужащие в возрасте 18–25 лет получат право на обучение без отрыва от службы — Кабмин внес законопроект

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, призванные на службу или заключившие контракт, смогут обучаться без отрыва от военной службы – правительство зарегистрировало законопроект.

Комитет рекомендовал принять законопроект о регулировании надзора за законностью решений местного самоуправления: «После лишения прокуратуры этой функции образовался вакуум»

Инициаторы законопроекта, среди которых Давид Арахамия и Александр Корниенко, отмечают, что после лишения органов прокуратуры функции надзора за законностью решений органов местного самоуправления образовался вакуум законодательного регулирования, который необходимо заполнить.

С продажи детского самоката за 200 грн через онлайн-платформу – до 23% налогов – Кабмин зарегистрировал законопроект

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект, предусматривающий налогообложение и раскрытие банковской тайны относительно движения и остатка средств на счетах продавцов, предоставляющих услуги или продающих товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие.

Верховный Суд высказался об отказе от военной службы по религиозным убеждениям: обязанность защищать Украину возлагается на всех граждан, независимо от вероисповедания

Верховный Суд указал, что Украина ввела альтернативы военной службе в мирное время, и граждане Украины могут беспрепятственно ими воспользоваться, но в военное время обязанность защищать Украину возлагается на всех граждан Украины, независимо от их вероисповедания.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Проскурняк
    Олег Проскурняк
    голова Господарського суду Чернівецької області
  • Ольга Черниш
    Ольга Черниш
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду