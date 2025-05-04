Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен баллотироваться на третий президентский срок. Об этом он рассказал в интервью «Meet the Press» на телеканале NBC.

Президент США таким образом дал понять, что покинет Белый дом в конце второго срока. Хотя «есть много людей, продающих кепки с 2028 годом» (год следующих выборов), и многие республиканцы просят баллотироваться еще раз.

«Но это не то, чем я хочу заниматься. Я хочу прожить четыре великолепных года и передать эстафету кому-то, в идеале — великому республиканцу, великому республиканцу, чтобы он продолжил дело», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что в Палате представителей предложили проект изменений в Конституцию США по разрешению Дональда Трампа баллотироваться на третий срок.

Напомним, до вступления в должность Дональд Трамп заявил: «Подозреваю, что я больше не буду баллотироваться, если вы не скажете: «Он так хорош, что нам нужно придумать что-то другое».

Как отмечает CNBC, внесение поправок в Конституцию – не единственный способ, посредством которого Трамп может остаться у власти по истечении его текущего срока.

Так, Филипп Клинкнер, профессор государственного управления в Гамильтонском колледже, в недавней статье в The Conversation пишет, что «22-я поправка запрещает только «избираться» больше двух раз, но ничего не говорит о том, что кто-то становится президентом другим путем, чем быть избранным на должность».

Клинкер написал, что по одному из гипотетических сценариев Трамп будет баллотироваться на должность вице-президента в 2028 году, а вице-президент Джей Д. Вэнс будет баллотироваться на пост президента.

«В случае избрания Вэнс может уйти в отставку, сделав Трампа снова президентом», - написал Клинкер. «Но Венсу даже не придется уходить в отставку, чтобы вице-президент Трамп мог выполнять полномочия президента.

25-поправка к Конституции утверждает, что если президент заявляет, что «он не может выполнять свои полномочия и обязанности… такие полномочия и обязанности выполняет вице-президент как исполняющий обязанности президента» - говорится в статье.

Также в марте Трамп не исключил возможности баллотироваться на третий президентский срок.