У Палаті представників запропонували проект змін до Конституції США щодо дозволу Дональду Трампу балотуватися на третій термін

Пропонуються зміни до Конституції США, за якими Дональд Трамп чи будь-який інший кандидат зможе балотуватися на третій термін президентських повноважень.

23 січня член Палати представників Республіканської партії представив резолюцію про внесення змін до Конституції США , щоб дозволити президенту США Дональду Трампу — і будь-якому іншому майбутньому президенту — бути обраним на третій термін.

Нагадаємо, що 22-га поправка до Конституції США, зокрема, говорить: «Жодна особа не може бути обрана на посаду президента більше двох разів».

Резолюція, яку запропонував конгресмен-консерватор Енді Оглз від Теннессі, має на меті змінити це положення таким чином: «Жодна особа не може бути обрана на посаду президента більше трьох разів...»

У своїй заяві Оглз сказав, що резолюція, яку він представляє, «дозволить президенту Трампу обіймати посаду три терміни, гарантуючи, що ми зможемо підтримувати сміливе лідерство, якого наша нація так потребує».

Нагадаємо, що запропонована в 1947 році і ратифікована в 1951 році, 22-га поправка до Конституції США була розроблена, щоб запобігти повторенню безпрецедентних виборів президента Франкліна Рузвельта на чотири терміни на посаді.

До цього дня Рузвельт є єдиним президентом, який коли-небудь обирався більше ніж на два терміни.

«Трамп довів, що він єдина фігура в сучасній історії, яка здатна відвернути занепад нашої нації та відновити Америку до величі, і йому потрібно дати час, необхідний для досягнення цієї мети», — сказав конгресмен Енді Оглз , який запропонував продовжити термін дії повноважень.

«Вкрай важливо, щоб ми надали президенту Трампу всі ресурси, необхідні для виправлення катастрофічного курсу, встановленого адміністрацією Байдена.

Трамп відданий справі відновлення республіки та порятунку нашої країни, і ми, як законодавці та як штати, повинні зробити все, що в наших силах, щоб підтримати його», — сказав Оглз.

«Я пропоную поправку до Конституції, щоб переглянути обмеження, накладені 22-ю поправкою на президентські терміни», — додав він.

Цей крок Оглз зробив через три дні після того, як Трамп склав присягу на другий термін поспіль, ставши лише другим президентом США, якому вдалося це зробити.

Резолюція була представлена через два місяці після того, як конгресмен Ден Голдман , демократ від Нью-Йорка, представив резолюцію Палати представників, яка «підтверджує, що 22-га поправка застосовується до двох термінів у сукупності на посаді президента Сполучених Штатів».

Нагадаємо, до вступу на посаду Дональд Трамп заявив: «Підозрюю, що я більше не балотуватимуся, якщо ви не скажете: «Він такий хороший, що нам потрібно придумати щось інше».

Як зазначає CNBC, внесення поправок до Конституції – не єдиний спосіб, за допомогою якого Трамп може залишитися при владі після закінчення його поточного терміну.

Так, Філіп Клінкнер, професор державного управління в Гамільтонському коледжі, у нещодавній статті у The Conversation вказав, що «22-га поправка забороняє лише «обиратися» більше двох разів, але нічого не говорить про те, що хтось стає президентом іншим шляхом, ніж бути обраним на посаду».

Клінкер написав, що за одним із гіпотетичних сценаріїв Трамп балотуватиметься на посаду віце-президента у 2028 році, а віце-президент Джей Д. Венс буде балотуватися на пост президента.

«У разі обрання Венс може піти у відставку, зробивши Трампа знову президентом», — написав Клінкер. «Але Венсу навіть не доведеться йти у відставку, щоб віце-президент Трамп міг виконувати повноваження президента.

25-та поправка до Конституції США стверджує, що якщо президент заявляє, що «він не може виконувати свої повноваження та обов’язки… такі повноваження та обов’язки виконує віце-президент як виконуючий обов’язки президента» - йдеться у статті.

Автор: Наталя Мамченко

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