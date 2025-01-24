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Як утримується військовий збір з середньої зарплати поновленого працівника — роз’яснення ДПС

14:34, 24 січня 2025
Дохід у вигляді середньої зарплати за час вимушеного прогулу за періоди минулих років, нарахований та виплачений поновленому працівнику після 1 грудня, оподатковується військовим збором у 5%.
Як утримується військовий збір з середньої зарплати поновленого працівника — роз’яснення ДПС
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Державна податкова служба роз’яснила, як утримувати військовий збір з середньої зарплати поновленого працівника.

Відповідно до пп. 1 пп. 1.1 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ПКУ, зокрема, фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору з доходів платників збору, зазначених у пп. 1 пп. 1.1 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, здійснюються в порядку, встановленому розд. IV ПКУ, з урахуванням особливостей, визначених підрозд. 1 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, за ставкою 5%, визначеною пп. 1 пп. 1.3 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Об’єктом оподаткування військовим збором для платників, зазначених у пп. 1 пп. 1.1 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, є доходи, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема, інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ (пп. 164.2.20 ПКУ).

Відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) військового збору до бюджету з доходів платників, зазначених у пп. 1 пп. 1.1 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, є особи, визначені у ст. 171 ПКУ, зокрема, податкові агенти.

Так, дохід у вигляді середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу за періоди минулих років, нарахований та виплачений поновленому на роботі працівнику після набрання чинності Закону №4015, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та оподатковується військовим збором за ставкою 5%, незалежно за які періоди такий дохід нараховується.

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