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Как содержится военный сбор по средней зарплате восстановленного работника — разъяснение ГНС

14:34, 24 января 2025
Доход в виде средней зарплаты за время вынужденного прогула за периоды прошлых лет, начисленный и выплаченный восстановленному работнику после 1 декабря, облагается налогом военным сбором в 5%.
Как содержится военный сбор по средней зарплате восстановленного работника — разъяснение ГНС
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Государственная налоговая служба разъяснила, как удерживать военный сбор из средней зарплаты обновленного работника.

В соответствии с пп. 1 пп. 1.1 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ плательщиками военного сбора являются лица, определенные п. 162.1 НКУ, в частности, физическое лицо – резидент, получающий доходы из источника их происхождения в Украине.

Начисление, удержание и уплата (перечисление) военного сбора с доходов плательщиков сбора, указанных в пп. 1 пп. 1.1 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ, осуществляются в порядке, установленном разд. IV НКУ, с учетом особенностей, определенных подразделом. 1 разд. XX «Переходные положения» НКУ по ставке 5%, определенной пп. 1 пп. 1.3 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ.

Объектом обложения военным сбором для плательщиков, указанных в пп. 1 пп. 1.1 п. 16-1 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ, есть доходы, включаемые в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика, в частности, другие доходы, кроме указанных в ст. 165 НКУ (пп. 164.2.20 НКУ).

Ответственными за содержание (начисление) и уплату (перечисление) военного сбора в бюджет с доходов плательщиков, указанных в пп. 1 пп. 1.1 п. 16-1 подразд. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ есть лица, определенные в ст. 171 НКУ, в частности налоговые агенты.

Так, доход в виде средней заработной платы за время вынужденного прогула за периоды прошлых лет, начисленный и выплаченный восстановленному на работе работнику после вступления в силу Закона №4015, включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход и облагается налогом военным сбором по ставке 5%, независимо за какие периоды такой доход начисляется.

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