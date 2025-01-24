У Кремлі заявили, що Путін готовий контактувати з Дональдом Трампом

У Москві «чекають сигналу» від нової адміністрації президента США.

У Кремлі заявили, що Путін готовий до контакту з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє hromadske.

У Москві «чекають сигналу» від нової адміністрації президента США щодо майбутньої розмови.

«Путін готовий до контакту з Трампом, Москва чекає сигналів, проінформує про можливу розмову своєчасно», — заявив речник Кремля Пєсков.

Раніше стало відомо, що Трамп доручив помічникам організувати дзвінок Путіну у перші дні після інавгурації.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп закликав Росію якнайшвидше укласти угоду для завершення війни проти України, інакше запровадить високі податки, тарифи та санкції.

Раніше новий державний секретар США Марко Рубіо заявив, що припинення війни РФ проти України стане офіційною політикою адміністрації Дональда Трампа. За його словами, війну потрібно закінчити так, аби не побачити її відновлення через 2-3 роки.

А Глава держави Володимир Зеленський час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради заявив, що Україна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною РФ, навіть під тиском усіх союзників.

Додамо, Трамп доручив Келлогу завершити війну за 100 днів і планує особисто контролювати мирні переговори щодо України.

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