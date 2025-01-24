Ford відкликає понад 270 тисяч автомобілів через дефекти акумуляторів

Ford оголосила відкликання машин Bronco та Maverick через проблему з акумуляторами.

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Компанія Ford Motor Co. оголосила про відкликання 272 827 автомобілів моделей Bronco та Maverick через проблеми з акумуляторами, які можуть призвести до несподіваної зупинки автомобіля або неможливості його завести, повідомляє АР.

Проблема стосується акумуляторів, вироблених компанією Camel Battery, які мають «внутрішні виробничі дефекти», що може спричинити відсутність електроживлення в автомобілях. Згідно з інформацією Національної адміністрації безпеки дорожнього руху та транспорту США (NHTSA), дефекти виявлені лише в 1% автомобілів, виготовлених у період з лютого 2021 року по жовтень 2023 року.

Зокрема, деякі автомобілі без попередження втрачали живлення, зокрема не могли включити аварійні вогні. Після попереднього відкликання моделей Ford Bronco Sport 2021-2023 років та Ford Maverick 2022-2023 років, компанія припинила використання цих акумуляторів.

У листопаді компанія Ford пообіцяла переглянути процес відкликання автомобілів та вдосконалити його за допомогою незалежного моніторингу протягом наступних трьох років. Раніше компанія була оштрафована урядом США за занадто повільну реакцію на попереднє відкликання.

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